Требуется специалист по изменениям на сайте

HTML-версткаЗакрыт16 заявок259 просмотров
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Мы ищем специалсита для постоянного сотрудничества.

Работа будет заключаться в доработке различных сайтов и внесении изменений (например, разместить текст, добавить фото, поменять телефон в шапке сайта и т.п.)

Желательно, чтобы человек был на связи с понедельника по пятницу.

13 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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