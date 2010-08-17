Ищу уравновешенного верстальщика

**** Вакансия актуальна! Для выполнения разнообразных задач для клиентов хостинговой компании 2by2host.com на неполную занятость ищем верстальщика, который отлично разбирается в своем деле. Обязанности: 1. Правка HTML/CSS верстки как самопальных CMS, так и множества других ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
НА долгосрочное сотрудничество ищу верстальщика. Требования:
- Страна Украина
- Наличие скайп микрофон, моб. тел.
- Понимание что если работа сделана на 98% это не доделана работа
- Свое портфолио и время на сайте от 3- мес.
- Понимание если заказчик хочет верстку таблицами, значит не надо убеждать что дивы рулят
Так же есть заказ, на доделку верстки. Исполнителя выберу сам.
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