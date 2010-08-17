Ищу уравновешенного верстальщика

НА долгосрочное сотрудничество ищу верстальщика. Требования:

- Страна Украина

- Наличие скайп микрофон, моб. тел.

- Понимание что если работа сделана на 98% это не доделана работа

- Свое портфолио и время на сайте от 3- мес.

- Понимание если заказчик хочет верстку таблицами, значит не надо убеждать что дивы рулят

Так же есть заказ, на доделку верстки. Исполнителя выберу сам.