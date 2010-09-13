Требуется верстальщик

Нужен грамотный верстальщик для регулярного сотрудничества по разовым задачам. Область - верстка psd макетов и, возможно, интеграция в шаблоны CMS на Smarty. Не нужны "универсалы" которые знаю все понемногу, но ничего толком, - нужен верстальщик в первую ...