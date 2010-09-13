Нужен верстальщик. Интеграция на Амиро (обучу, если знаете HTML), Опенкарт, Джумлу, ДЛЕ, Инстант, Вордпресс. Пишите на какой из указанных движков делаете верстку, порядок сроков, стоимости, ссылки на портфолио. Валидность верстки желательна, кроссбраузерность обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен грамотный верстальщик для регулярного сотрудничества по разовым задачам.
Область - верстка psd макетов и, возможно, интеграция в шаблоны CMS на Smarty.
Не нужны "универсалы" которые знаю все понемногу, но ничего толком, - нужен верстальщик в первую очередь - т.е. качественная кроссбраузерная валидная верстка, значение основ базовой сео оптимизации кода.
Важна ответсвенность, частая доступность в онлайне. Предпочтение тем кто полностью на фрилансе.
Приводите ссылки на примеры кода и свои расценки.
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