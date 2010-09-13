Нужен грамотный верстальщик для регулярного сотрудничества по разовым задачам.

Область - верстка psd макетов и, возможно, интеграция в шаблоны CMS на Smarty.

Не нужны "универсалы" которые знаю все понемногу, но ничего толком, - нужен верстальщик в первую очередь - т.е. качественная кроссбраузерная валидная верстка, значение основ базовой сео оптимизации кода.

Важна ответсвенность, частая доступность в онлайне. Предпочтение тем кто полностью на фрилансе.

Приводите ссылки на примеры кода и свои расценки.