Ищем верстальщика со знанием JQuery для постоянного сотрудничества. Необходимо дорабатывать верстку сайта flash4website.com. У нас много идей по улучшению проекта и нам нужен постоянный аккуратный, ответственный верстальщик, который возьмет на себя шефство над клиентской ...