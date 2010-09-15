Верстальщик (постоянно удаленно)

Нужен верстальщик. Интеграция на Амиро (обучу, если знаете HTML), Опенкарт, Джумлу, ДЛЕ, Инстант, Вордпресс. Пишите на какой из указанных движков делаете верстку, порядок сроков, стоимости, ссылки на портфолио. Валидность верстки желательна, кроссбраузерность обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем верстальщика со знанием JQuery для постоянного сотрудничества. Необходимо дорабатывать верстку сайта flash4website.com. У нас много идей по улучшению проекта и нам нужен постоянный аккуратный, ответственный верстальщик, который возьмет на себя шефство над клиентской частью проекта.
Основные требования:
- возможность тратить до 10 часов в неделю на доработки (в виде пакетов или отдельных работ). Если человек больше недели не может выкроить времени на работу – прощаемся.
- отличное знание CSS и JQuery, не бояться править шаблоны Zend Framework
- уметь найти общий язык с программистом
- быть на связи (!!) во время выполнения работ и не пропадать. Если человек берет работу и пропадает – мы прощаемся мгновенно
- аккуратность в работе. может даже некоторый перфекционизм
- скайп, микрофон, телефон
У нас не будет прессинга по срокам, но работа должна двигаться в пределах Ваших же оценок. Открыты к любым способам оплаты.
Все вопросы мне можно задать в скайпе: s.gorchakov (предварительно пишем)
- Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен верстальщик умеющий вникать в нюансы движка из обязательных навыков - ответственность и сообразительность придется вникать в html5 js git Важно уметь пользоваться blueprint оплата почасовая потому пишите стоимость часа и где смотреть предыдущие работы.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен верстальщик с опытом, на постоянной основе, работы много всякой от мелочи (наполнение, правки, установка модулей и т.п.) до полноценной верстки. Оплата сдельная от $10 до 100 - возможны задержки (связанны с переводом и утверждением). ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
Для долговременного сотрудничества требуется опытный верстальщик xHTML/CSS. Обязательно фрилансер, т.е. не занятый на постоянной работе где-либо с утра до вечера. Требования: - Солидный опыт блочной верстки и создания CSS, отраженный в портфолио. - Умение использовать и адаптировать jQuery. - Кроссбраузерность ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянное сотрудничество требуется верстальщик. Основные требования: - кроссброузерность - знание java script, и библиотеки jquery ( хотя бы минимально ) - умение верстать как таблицами, так и слоями. - понятие процесса разработки сайта и подключения вёрстки к движку. - умение ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен грамотный верстальщик для регулярного сотрудничества по разовым задачам. Область - верстка psd макетов и, возможно, интеграция в шаблоны CMS на Smarty. Не нужны "универсалы" которые знаю все понемногу, но ничего толком, - нужен верстальщик в первую ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
Бюро переводов требуются верстальщики, редакторы различных языков с опытом работы в сфере переводческой деятельности, а также высоким уровнем владения иностранным языком и грамотным русским, украинским. Оплата по договоренности. Стабильный поток заказов. Высылайте свои приблизительные тарифы ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
На долгосрочное сотрудничество ищем frontend-программиста-верстальщика Знания: • Отличные знания XHTML и CSS. Кроссбраузерность. • Верстка на div-ах (любой степени сложности). • JavaScript, обязательно jQuery (плагины). • Понимание сути стиля и дизайна. Дорисовка новых страниц из ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования: + Молодой, энергичный человек + Знание основ программирования + Знание джумла, вордпресс, друпал + Кроссбраузерная верстка + Часто быть на связи. + Новички так же рассматриваются =) 1-2 тестовых варианта. При хорошем завершении - оплата. Регулярные проекты.Приступать нужно уже завтра. ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт13 лет назад
HTML-кодер для удаленного сотредничества требуется Нужен специалист по кроссбраузерной верстке со стажем и портфолио. От вас цена работы/час. Примеры работ с указанием цен.HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад