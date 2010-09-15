Верстальщик (постоянно удаленно)

Ищем верстальщика со знанием JQuery для постоянного сотрудничества. Необходимо дорабатывать верстку сайта flash4website.com. У нас много идей по улучшению проекта и нам нужен постоянный аккуратный, ответственный верстальщик, который возьмет на себя шефство над клиентской частью проекта.

Основные требования:

- возможность тратить до 10 часов в неделю на доработки (в виде пакетов или отдельных работ). Если человек больше недели не может выкроить времени на работу – прощаемся.

- отличное знание CSS и JQuery, не бояться править шаблоны Zend Framework

- уметь найти общий язык с программистом

- быть на связи (!!) во время выполнения работ и не пропадать. Если человек берет работу и пропадает – мы прощаемся мгновенно

- аккуратность в работе. может даже некоторый перфекционизм

- скайп, микрофон, телефон

У нас не будет прессинга по срокам, но работа должна двигаться в пределах Ваших же оценок. Открыты к любым способам оплаты.

Все вопросы мне можно задать в скайпе: s.gorchakov (предварительно пишем)