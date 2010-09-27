Требуется верстальщик интернет сайтов под WebAsyst

Требования: - знание HTML, CSS. - знание блочной верстки - кроссбраузерная верстка (FF, IE6-9, O, S) - навыки работы с Photoshop, Illustrator (нарезка блоков, определение цветов, шрифтов) - приветствуется знание Javascript Обязанности: - верстка виждетов, форм, промо-сайтов. - корректировка верстки существующих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик интернет сайтов под CMS WebAsyst.
Колличество сайтов очень большое, порядка 40 штук на настоящий момент.
Оплата за прикручивание дизайна к CMS - 1500 рублей по факту выполнения работ.
Уровень исполнения дизайна, который придется верстать, примерно такой almexotic.ru
Дизайн всех сайтов - однотипный, т.е. фактически один шаблон (структура сайта) просто с разными дизайнами.
Портфолио создания сайтов под WebAsyst обязательно.
Ссылку на портфолио присылайте в асю 439-828-817 Алексей.
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