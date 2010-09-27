Требуется верстальщик интернет сайтов под WebAsyst

$50
HTML-версткаЗакрыт1 заявка163 просмотра
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Требуется верстальщик интернет сайтов под CMS WebAsyst.

Колличество сайтов очень большое, порядка 40 штук на настоящий момент.

Оплата за прикручивание дизайна к CMS - 1500 рублей по факту выполнения работ.

Уровень исполнения дизайна, который придется верстать, примерно такой almexotic.ru

Дизайн всех сайтов - однотипный, т.е. фактически один шаблон (структура сайта) просто с разными дизайнами.

Портфолио создания сайтов под WebAsyst обязательно.

Ссылку на портфолио присылайте в асю 439-828-817 Алексей.

13 лет назад
Lexa-xa
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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