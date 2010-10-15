Нужен верстальщик профессионал

Требования: - знание HTML, CSS. - знание блочной верстки - кроссбраузерная верстка (FF, IE6-9, O, S) - навыки работы с Photoshop, Illustrator (нарезка блоков, определение цветов, шрифтов) - приветствуется знание Javascript Обязанности: - верстка виждетов, форм, промо-сайтов. - корректировка верстки существующих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток уважаемые фрилансеры!
Есть ряд заказов, которые я готов отдавать фрилансерам.
Вы называете сроки и стоимость работы после изучения ТЗ.
От фрилансеров самое главное - это СРОКИ!!!
Поэтому схема работы следующая:
1. Сумма разбивается на 3 части: 10% предоплата, 60% основная часть, 30% премия.
2. 10% предоплата после утверждения макетной страницы сайта.
3. 60% выплачивается по завершению проекта
4. 30% (премия) - выплачивается по завершению проекта через неделю, если верстка сдана в рамках установленных ВАМИ сроков и не имеет багов. Эта неделя для исправления багов!
Знание шаблонизатора Smarty - обязательное.
В общем, мне нужны профессионалы, держащие слово и уверенные в своих силах!
Если Вы такой профессионал и готовы работать на таких условиях, то оставьте здесь свое портфолио.
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