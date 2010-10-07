Веб-мастер на удаленку

Требования: - знание HTML, CSS. - знание блочной верстки - кроссбраузерная верстка (FF, IE6-9, O, S) - навыки работы с Photoshop, Illustrator (нарезка блоков, определение цветов, шрифтов) - приветствуется знание Javascript Обязанности: - верстка виждетов, форм, промо-сайтов. - корректировка верстки существующих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу ищем ответственного и компетентного сотрудника.
Гибкий график.
Требования:
- качественный уровень знаний HTML, CSS;
- Понимание принципов нарезки и верстки
- Опыт работы с графическими и векторными редакторами.
- пунктуальность, аккуратность, внимательность к деталям;
- грамотная устная и письменная речь;
- умение быстро и качественно работать.
Желательно:
- владение PHP, MySQL, XML;
- опыт работы с CMS Drupal
Обязанности:
- Поддержка и обновление существующих интернет-проектов.
- Наполнение сайтов контентом.
- "Нарезка" макетов новых сайтов.
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