Веб-мастер на удаленку

Нужен постоянный сотрудник на должность верстальщика, если он еще и программист- лучше вдвойне. Задачи: в готовый сайт - внесение новостей, размещение фотографий проектов, увеличение каталога продукции. На постоянной основе- не хотелось бы постоянно менять исполнителей. До этого ...