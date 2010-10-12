Веб-мастер со знаниями UMI.CMS в офис

Для постоянной работы в офис требуется веб мастер, с опытом разработок сайтов на основе UMI.CMS не менее 1 года.

Основные функции:

- верстка макетов сайтов, интеграция в CMS(UMI.CMS).

Требования:

- мужчина или женщина, от 18 до 35 лет,

- отличное знание HTML, CSS,

- желательно знание JavaScript, XML и XSLT, понимание принципов работы PHP

- опыт работы с UMI.CMS не менее 1 года, опыт настройки модулей

- опыт командной работы

- портфолио работ – обязательно.

Условия:

- оклад 18000 – 25000 руб, определяется на собеседовании

- пятидневная рабочая неделя с 10-19

- молодой коллектив

- полная занятость

- оформление по трудовой книжке