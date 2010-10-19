В начинающую студию требуется верстальщик

Для постоянной работы в офис требуется веб мастер, с опытом разработок сайтов на основе UMI.CMS не менее 1 года. Основные функции: - верстка макетов сайтов, интеграция в CMS(UMI.CMS). Требования: - мужчина или женщина, от 18 до 35 лет, - отличное ...