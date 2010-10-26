Удаленный верстальщик, вебмастер

$500
HTML-версткаЗакрыт15 заявок319 просмотров
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Крупная веб-студия ищет на постоянную работу верстальщика. У нас работают более 20 удалённых сотрудников: программисты, верстальщики, тестировщики. Отличные возможности карьерного роста.

Требования:

- адекватность

- умение качественно верстать

- отличное знание css, html

- готовность работать с нашей cms, разбираться в шаблонах

- доступность с 10 до 18 по мск – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Плюсом будет знание javascript, jquery, начальные знания php

Обязанности:

- вёрстка макетов

- правки к уже имеющимся вёрсткам

- перенос и правка контента

Оплата:

3$ в час. В случае адекватности, оперативности и высокого качества выполненной работы оплата поднимается до 4-5$ в час

Оплата происходит денежным переводом или на wmr, раз в месяц, в его начале.

Прочее

Я ищу человека, который действительно умеет верстать, быстро может разобраться как исправить баг в вёрстке, отвественен и трудолюбив.

О себе на почту: [email protected]

13 лет назад
nslenny
Андрей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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