Верстальщик, JS-программист, команда верстальщиков

Нашей компании требуется два верстальщика на проект, способных в короткие сроки выполнить большую работу по переверстке порядка 20 основных и 200 внутренних макетов.

Требования к соискателям:

1. Хорошая семантическая верстка.

2. Реальный опыт работы с большими проектами.

3. Навыки работы с шаблонизаторами.

4. Умение делать простой, понятный и универсальный код.

5. Идеальное знание механики JS, опыт использования jQuery

6. Умение верстать так, чтобы проект изначально работал в IE 6+, а также последних версиях Chrome, Firefox, Safari (под Mac) и Opera

Идеальный для нас вариант — два верстальщика, имеющих реальный опыт работы в команде и друг с другом, но отдельные резюме тоже рассматривается. Также готовы сотрудничать с организациями.

Очень желательно иметь опыт работы с многоязычными проектами.

В резюме, помимо общих знаний необходимо указать большие проекты, над которыми вы работали с указанием объема выполненной работы. Резюме без этого рассматриваться не будут.

Сроки у нас довольно сжатые, оплата соответствующая.

В случае успешной работы гарантируем плодотворное сотрудничество в будущем.

Перед началом работы необходимо будет выполнить небольшое тестовое задание (сверстать сложную часть одного макета)

Работа полностью удаленная, нахождение в Петербурге будет плюсом, но очень незначительным.

ВНИМАНИЕ: Ориентировочный бюджет указан для ОДНОГО верстальщика (т.е. ~$1500 каждому).