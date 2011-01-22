Верстальщик HTML

Ищу верстальщика для удаленного сотрудничества под проект. ТОЛЬКО БЛОЧНАЯ ВЕРСТКА! Только уверенный в своих знаниях специалист. 100% понимание проблем отображения сайтов во всех браузерах. УРОВЕНЬ ВЕРСТКИ: Уровень верстки и принципы: http://www.lefspb.ru/ Умение сделать верстку-перевертыш (то есть пустить контент как можно выше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист для верстки кода из готовых шаблонов формата PSD. 100% понимание проблем отображения сайтов во всех браузерах. Нужен человек, имеющий большой опыт работы с системой wordpress. Приветствуется портфолио, жду предложений на электронный ящик [email protected]
Указывайте хотя бы ориентировочные цены.
- Похожие заказы
- HTML-верстка20 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Ищу хорошего верстальщика из PSD в HTML (без натяжки на cms). Человек должен быть регулярно в сети, уметь качественно, и в сроки верстать дизайн. Требования к верстке: валидная, кросбраузерная (в том числе уметь править проблемы и ...HTML-верстка33 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется: Верстальщик, желательно с небольшими навыками программирования. Что нужно: кроссбраузерность, частый онлайн. Оплата: 2-3к руб. за проект, без программирования. p.s. А так же нужен человек на "постоянку". Среднее з.п. ~15к руб. \ мес. Контакты: ICQ: 413002647 Skype: WebaeroЗакрыт13 лет назад
Нужен верстальщик под CMS Magento.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется верстальщик под цмс,пишите с какими цмс работаете и расценки.Закрыт13 лет назад
Доброе время суток уважаемые фрилансеры! Есть ряд заказов, которые я готов отдавать фрилансерам. Вы называете сроки и стоимость работы после изучения ТЗ. От фрилансеров самое главное - это СРОКИ!!! Поэтому схема работы следующая: 1. Сумма разбивается на 3 части: 10% ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Для постоянной удаленной работы нужны спецы по верстке и натягиванию сайтов на Wordpress и Joomla. Для обсуждения оплаты в fc. 377-133-031 или скайп webproject3HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
Для постоянной работы в офис требуется веб мастер, с опытом разработок сайтов на основе UMI.CMS не менее 1 года. Основные функции: - верстка макетов сайтов, интеграция в CMS(UMI.CMS). Требования: - мужчина или женщина, от 18 до 35 лет, - отличное ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
На постоянную удаленную работу ищем ответственного и компетентного сотрудника. Гибкий график. Требования: - качественный уровень знаний HTML, CSS; - Понимание принципов нарезки и верстки - Опыт работы с графическими и векторными редакторами. - пунктуальность, аккуратность, внимательность к деталям; - грамотная устная и ...Закрыт13 лет назад
Нужен постоянный сотрудник на должность верстальщика, если он еще и программист- лучше вдвойне. Задачи: в готовый сайт - внесение новостей, размещение фотографий проектов, увеличение каталога продукции. На постоянной основе- не хотелось бы постоянно менять исполнителей. До этого ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт13 лет назад