Удаленный верстальщик .haml

Добрый день! Ищу хорошего верстальщика из PSD в HTML (без натяжки на cms). Человек должен быть регулярно в сети, уметь качественно, и в сроки верстать дизайн. Требования к верстке: валидная, кросбраузерная (в том числе уметь править проблемы и ...