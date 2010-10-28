Новички для рутинных работ

$200
HTML-версткаЗавершен6 заявок1769 просмотров
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Здравствуйте

В связи с выходом всех отобранных исполнителей (из прошлого проекта http://www.weblancer.net/vacancies/30842.html) на самостоятельный путь Интернет бизнеса, открываю снова вакансию по набору людей для выполнения различного рода рутинной и простой работы (в самый раз начинающим) на постоянной основе.

Пишу подробно, чтобы не задавали много стандартных вопросов. Читайте внимательно!

Условия:

- основные условия: http://www.sd-company.su/freelancers/

- повторяю для тех, кто не внимательно прочитал первый пункт (бывают и такие) - предоплата не выплачивается;

- для получения заказа залог от исполнителя НЕ требуется ;)

- минимальный порог выплат 500 рублей.

- работа разная, от обработки сканов, комментирования блогов и копипаста статей на сайте. (Смотря какой уровень знаний у исполнителя)

- оплата работы ТОЛЬКО по WebMoney (в основном WMR, в WMZ если сумма выполненных работ более 30$) (Если нужны баллы на Weblancer.net могу оплатить через этот сервис с учетом погашения комиссии за счет исполнителя)

- основное общение по skype.

- ценник на различные услуги с каждым будет обсуждаться отдельно.

Требования к исполнителю:

- адекватный человек без истерик (Под истерикой подразумевается следующее: это я не буду, это мне не нравится, тут у меня родня приехала, некогда, постоянный форс мажор и после, мол, войди в мое положение и так далее).

- умение пользоваться стилями css, могу провести пару общих занятий в этой области для понимания процесса

- иметь знания элементарной верстки в соответствии со стандартом W3C xHTML 4.1

- знать, что такое DOCTYPE!

- знать, что такое кодировка UTF-8 и как с ней работать.

- высокий online в сети.

- наличие Skype (для чат общения, можно по микрофону на случай сложного и большого задания)

- уметь долго и нудно CTRL+с и CTRL+v

- уметь работать со сканами (Firereader иметь в наличии, кому надо выделю)

- уметь обрезать картинки в графическом редакторе (желательно Photoshop)

Дополнительно:

- желательно понимать, что такое регулярные выражения при работе с текстами

- может быть несколько исполнителей;

- умение работать с Dreamweaver (не против других редакторов, но если в Dream что-то делается за один клик, а в вашем редакторе это требует большого ручного труда, то это ваши проблемы, цена за работу будет ориентироваться из объема работы в Dreamweaver)

- в случае отказа исполнителя от работы, другие работы поручаться не будут.

- первоначально заявки желающим писать только сюда, после если я вам отпишу, можете писать в Skype.

- личные сообщения без предварительного предложения в этом проекте игнорируются.

- для новичков, если вы хотите повысить свои знания в области Интернет индустрии (верстка, заработок, SEO, PHP, javascript), то при определенной скидке на ваши услуги я готов вас научить новым премудростям и развеять многие мифы.

- я в курсе текущих цен практически на все услуги поэтому, если вы хотите заработать деньги по легкому, - не получится. Чтобы зарабатывать, нужно работать!

- специально для профи – работы по данной вакансии в основном рутинные, творчества очень мало, поэтому для большей части это не подойдет.

- предупреждаю сразу, с начало будет тяжело.

- прогнозируемый объем черновой работы на 5000$

Вот как то так :)

13 лет назад
Zerohold
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Y0rik
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$200
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень профессиональный подход к работе. Человек с большим опытом и знаниями. Очень рад что мой опыт во фрилансе начался с работы именно с этим заказчиком. Так как я новичок в этом деле, естественно у меня возникали вопросы которые более опытные люди не зададут. Дмитрий четко ответил на все вопросы и объяснил что и как ему от меня надо в плане работ.( а я ожидал ответов типа - если не знаешь чего берёшься за работу?) С оплатой тоже все отлично, даже до окончательного выполнения задания.В общем это с этим человеком не просто можно, даже нужно работать.
berezhkovka
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$200
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дмитрий - идеальный работодатель! Порядочность! Четкие задачи, приемлемые сроки! Своевременная оплата! Грамотный, интересный человек! На любой вопрос дает быстрый, обоснованный, понятный ответ. Желаю всем фрилансерам, встречать на своем пути только хороших работодателей - таких как Дмитрий!
happiness_
Любовь 
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$200
Любовь, это человек, который относиться к очень редкой категории людей, а именно: понятливый и исполнительный человек, который не только качественно выполняется свою работу, но и приятный собеседник на различные темы. Рекомендую.
Рада работать с таким заказчиком, как Дмитрий. Четкие задания; если возникают вопросы, ответы на них приходят максимально быстро; задание и оплата соразмерны. Надеюсь на продолжение сотрудничества. :)
vika18123
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$200
Dimacss
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$200
Сработались с Дмитрием на 5+. Он предоставил выполненные работы не только в требуемом, строгом формате, но и предложил улучшить качество, что нельзя не оценить. Приятный и общительный человек. Рекомендации и эмоции только положительные.
Очень приятно работать с профессионалом, которым и является Дмитрий. Четко поставленные задачи; в случае вопросов или проблем сразу помогает, а не отмораживается и говорит "раз взялся, то делай как хочешь"; реальные и обсуждаемые сроки; с оплатой проблем нет - выполнил работу, сразу получи заработанное, хотя Дмитрий и предлагал выплатить аванс. Так что много преимуществ и ни одного недостатка, и не думаю что они появятся. Нравится работать не только с хорошим работодателем, но и просто хорошим и порядочным человеком. Спасибо за предоставленную работу! Всем рекомендую работать с Дмитрием!
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