Новички для рутинных работ

Нужен специалист для верстки кода из готовых шаблонов формата PSD. 100% понимание проблем отображения сайтов во всех браузерах. Нужен человек, имеющий большой опыт работы с системой wordpress. Приветствуется портфолио, жду предложений на электронный ящик [email protected] Указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
В связи с выходом всех отобранных исполнителей (из прошлого проекта http://www.weblancer.net/vacancies/30842.html) на самостоятельный путь Интернет бизнеса, открываю снова вакансию по набору людей для выполнения различного рода рутинной и простой работы (в самый раз начинающим) на постоянной основе.
Пишу подробно, чтобы не задавали много стандартных вопросов. Читайте внимательно!
Условия:
- основные условия: http://www.sd-company.su/freelancers/
- повторяю для тех, кто не внимательно прочитал первый пункт (бывают и такие) - предоплата не выплачивается;
- для получения заказа залог от исполнителя НЕ требуется ;)
- минимальный порог выплат 500 рублей.
- работа разная, от обработки сканов, комментирования блогов и копипаста статей на сайте. (Смотря какой уровень знаний у исполнителя)
- оплата работы ТОЛЬКО по WebMoney (в основном WMR, в WMZ если сумма выполненных работ более 30$) (Если нужны баллы на Weblancer.net могу оплатить через этот сервис с учетом погашения комиссии за счет исполнителя)
- основное общение по skype.
- ценник на различные услуги с каждым будет обсуждаться отдельно.
Требования к исполнителю:
- адекватный человек без истерик (Под истерикой подразумевается следующее: это я не буду, это мне не нравится, тут у меня родня приехала, некогда, постоянный форс мажор и после, мол, войди в мое положение и так далее).
- умение пользоваться стилями css, могу провести пару общих занятий в этой области для понимания процесса
- иметь знания элементарной верстки в соответствии со стандартом W3C xHTML 4.1
- знать, что такое DOCTYPE!
- знать, что такое кодировка UTF-8 и как с ней работать.
- высокий online в сети.
- наличие Skype (для чат общения, можно по микрофону на случай сложного и большого задания)
- уметь долго и нудно CTRL+с и CTRL+v
- уметь работать со сканами (Firereader иметь в наличии, кому надо выделю)
- уметь обрезать картинки в графическом редакторе (желательно Photoshop)
Дополнительно:
- желательно понимать, что такое регулярные выражения при работе с текстами
- может быть несколько исполнителей;
- умение работать с Dreamweaver (не против других редакторов, но если в Dream что-то делается за один клик, а в вашем редакторе это требует большого ручного труда, то это ваши проблемы, цена за работу будет ориентироваться из объема работы в Dreamweaver)
- в случае отказа исполнителя от работы, другие работы поручаться не будут.
- первоначально заявки желающим писать только сюда, после если я вам отпишу, можете писать в Skype.
- личные сообщения без предварительного предложения в этом проекте игнорируются.
- для новичков, если вы хотите повысить свои знания в области Интернет индустрии (верстка, заработок, SEO, PHP, javascript), то при определенной скидке на ваши услуги я готов вас научить новым премудростям и развеять многие мифы.
- я в курсе текущих цен практически на все услуги поэтому, если вы хотите заработать деньги по легкому, - не получится. Чтобы зарабатывать, нужно работать!
- специально для профи – работы по данной вакансии в основном рутинные, творчества очень мало, поэтому для большей части это не подойдет.
- предупреждаю сразу, с начало будет тяжело.
- прогнозируемый объем черновой работы на 5000$
Вот как то так :)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- HTML-верстка17 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную, удаленную работу требуется Верстальщик, вебмастер Требования: - адекватность - умение качественно верстать - отличное знание css, html - готовность работать с нашей cms, разбираться в шаблонах - доступность с 10 до 18 по мск – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ Плюсом будет знание ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад
ООО "Индиго" ищет на постоянную работу удаленного HTML верстальщика. Желательно человек из Москвы(возможна личная встреча). Оклад и условия работы обговариваются при личной встрече или по телефону(skype). Ответственный, надежный, трудолюбивый, адекватный. Возможно оформление официально.HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Крупная веб-студия ищет на постоянную работу верстальщика. У нас работают более 20 удалённых сотрудников: программисты, верстальщики, тестировщики. Отличные возможности карьерного роста. Требования: - адекватность - умение качественно верстать - отличное знание css, html - готовность работать с нашей cms, разбираться ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
Нашей компании требуется два верстальщика на проект, способных в короткие сроки выполнить большую работу по переверстке порядка 20 основных и 200 внутренних макетов. Требования к соискателям: 1. Хорошая семантическая верстка. 2. Реальный опыт работы с большими проектами. 3. Навыки ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу верстальщика для удаленного сотрудничества под проект. ТОЛЬКО БЛОЧНАЯ ВЕРСТКА! Только уверенный в своих знаниях специалист. 100% понимание проблем отображения сайтов во всех браузерах. УРОВЕНЬ ВЕРСТКИ: Уровень верстки и принципы: http://www.lefspb.ru/ Умение сделать верстку-перевертыш (то есть пустить контент как можно выше ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Ищу хорошего верстальщика из PSD в HTML (без натяжки на cms). Человек должен быть регулярно в сети, уметь качественно, и в сроки верстать дизайн. Требования к верстке: валидная, кросбраузерная (в том числе уметь править проблемы и ...HTML-верстка33 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется: Верстальщик, желательно с небольшими навыками программирования. Что нужно: кроссбраузерность, частый онлайн. Оплата: 2-3к руб. за проект, без программирования. p.s. А так же нужен человек на "постоянку". Среднее з.п. ~15к руб. \ мес. Контакты: ICQ: 413002647 Skype: WebaeroHTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен верстальщик под CMS Magento.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется верстальщик под цмс,пишите с какими цмс работаете и расценки.HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад