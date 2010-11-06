Вебмастер - наполнение сайтов

Ищу вебмастера для работы по наполнению сайтов через CMS присланной клиентом информацией (текст/графика). Объем работ нерегулярный, оплата - почасовая (предлагайте свою часовую ставку). Речь не идет о постоянном наполнении новостных ресурсов - есть много различных сайтов, в основном корпоративных и визиток, где время от времени нужно разместить новый контент или поменять имеющийся. То есть это саппорт.

Что нужно от вебмастера:

1) Базовые навыки верстки.

Мы никогда не наполняем контент через визуальные редакторы, только ручная верстка. Конечно, никто не будет заставлять верстать сложные макеты или писать скрипты (для этого есть верстальщики в группе разработчиков), но все же часто бывает нужно написать пару новых правил в css или настроить уже имеющийся java-скрипт.

2) Умение работать с основными CMS.

Чаще всего придется сталкиваться с сайтами на Неткате, но может попасться и Битрикс, и Джумла, и Друпал, и даже более экзотические вещи иногда.

3) Хорошее знание грамматики русского языка.

Присылаемый клиентом контент, конечно, не идеален. Если это большой объем текста, то его проверяет корректор. Но небольшие заметки (новости, например) или, скажем, технические характеристики продукции корректор не просматривает, а там тоже могут попасться ошибки и опечатки. Вебмастер - последняя линия обороны сайта от этих ошибок.

4) Понимание веб-типографики.

Если в тексте есть тире, то должно быть именно тире, а не дефис. Если кавычки - то елочки или, в случае англоязычного текста, лапки, но никак не знаки дюйма. И так далее. Правильная типографика текста - задача вебмастера.

5) Базовые навыки обработки изображений.

Ничего серьезного не потребуется - для сложных задач есть дизайнеры. Но дергать дизайнера из-за каждой мелочи навроде подкрасить на картинке фон, подкрутить контраст и зашарпить - неэффективно. Поэтому это тоже задача вебмастера.

6) Перфекционизм и чувство стиля.

В итоге все сводится к этому. Есть сайт, на котором нужно разместить контент, и есть контент, присланный клиентом. Чаще всего этот контент выглядит неприглядно. На сайте же мы всегда хотим видеть красивый чистый текст, хорошо выглядящие и отлично сочетающиеся между собой и с текстом изображения, да еще и красивый код, который все это реализует. Если у вас нет тяги "сделать красиво", вам такая работа быстро наскучит. Если же вы по натуре перфекционист, если вас передергивает при виде криво сверстанного сайта, ошибок в тексте и мутных необработанных фотографий, нам по пути.

Если вас заинтересовало это предложение, пожалуйста, напишите, во что вы оцениваете стоимость одного часа своей работы. Я попрошу вас выполнить небольшое тестовое задание, по результатам которого мы уже будем принимать решение. Во избежание подозрений в наполнении сайта нахаляву силами соискателей заранее укажу, что задание одно для всех и будет заключаться в наполнении страницы "Пескоуловители" вот здесь: http://eco-drenag.ru/products/linear/eco/