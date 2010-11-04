Дизайнер-верстальщик. Срочно!

Нужен специалист для верстки кода из готовых шаблонов формата PSD. 100% понимание проблем отображения сайтов во всех браузерах. Нужен человек, имеющий большой опыт работы с системой wordpress. Приветствуется портфолио, жду предложений на электронный ящик [email protected] Указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для долгосрочного сотрудничества СРОЧНО требуется дизайнер-верстальщик.
Минимальные ребования:
- верстка шаблонов Joomla, DLE, OsCommerce, VamShop.
- быстрые темпы работы
- Похожие заказы
- HTML-верстка17 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную, удаленную работу требуется Верстальщик, вебмастер Требования: - адекватность - умение качественно верстать - отличное знание css, html - готовность работать с нашей cms, разбираться в шаблонах - доступность с 10 до 18 по мск – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ Плюсом будет знание ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть вакансия для HTML-верстальщика на постоянной основе. В месяц порядка 10 проектов. Оплата попроектная.HTML-верстка29 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен верстальщик для рабочего сайта на Ruby. Работа по поставленным задачам, оплата почасовая.HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требования: возраст 22-45 лет опыт работы на аналогичной позиции умение аккуратно и грамотно верстать в HTML/XHTML/ CSS владение технологией XSLT-преобразований или желание быстро научиться Обязанности: верстка и поддержка проектов компании Условия: график работы с 10 до 19 оформление согласно ТК заработная плата ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Здравствуйте В связи с выходом всех отобранных исполнителей (из прошлого проекта http://www.weblancer.net/vacancies/30842.html) на самостоятельный путь Интернет бизнеса, открываю снова вакансию по набору людей для выполнения различного рода рутинной и простой работы (в самый раз начинающим) ...HTML-верстка5 исполнителейЗавершен13 лет назад
ООО "Индиго" ищет на постоянную работу удаленного HTML верстальщика. Желательно человек из Москвы(возможна личная встреча). Оклад и условия работы обговариваются при личной встрече или по телефону(skype). Ответственный, надежный, трудолюбивый, адекватный. Возможно оформление официально.HTML-верстка16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Крупная веб-студия ищет на постоянную работу верстальщика. У нас работают более 20 удалённых сотрудников: программисты, верстальщики, тестировщики. Отличные возможности карьерного роста. Требования: - адекватность - умение качественно верстать - отличное знание css, html - готовность работать с нашей cms, разбираться ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
Нашей компании требуется два верстальщика на проект, способных в короткие сроки выполнить большую работу по переверстке порядка 20 основных и 200 внутренних макетов. Требования к соискателям: 1. Хорошая семантическая верстка. 2. Реальный опыт работы с большими проектами. 3. Навыки ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу верстальщика для удаленного сотрудничества под проект. ТОЛЬКО БЛОЧНАЯ ВЕРСТКА! Только уверенный в своих знаниях специалист. 100% понимание проблем отображения сайтов во всех браузерах. УРОВЕНЬ ВЕРСТКИ: Уровень верстки и принципы: http://www.lefspb.ru/ Умение сделать верстку-перевертыш (то есть пустить контент как можно выше ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт13 лет назад