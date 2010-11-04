Дизайнер-верстальщик. Срочно!

Ищу верстальщика для удаленного сотрудничества под проект. ТОЛЬКО БЛОЧНАЯ ВЕРСТКА! Только уверенный в своих знаниях специалист. 100% понимание проблем отображения сайтов во всех браузерах. УРОВЕНЬ ВЕРСТКИ: Уровень верстки и принципы: http://www.lefspb.ru/ Умение сделать верстку-перевертыш (то есть пустить контент как можно выше ...