Дизайнер-верстальщик. Срочно!

HTML-версткаЗакрыт12 заявок264 просмотра
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Для долгосрочного сотрудничества СРОЧНО требуется дизайнер-верстальщик.

Минимальные ребования:

- верстка шаблонов Joomla, DLE, OsCommerce, VamShop.

- быстрые темпы работы

13 лет назад
webtime_net_ua
Антон 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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