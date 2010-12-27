Всю работу выполняю на тестовом сервере.
После корректировок и оплаты - проект переносится на сервер заказчика.
Отзывы заказчиков
$230
8 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 31 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга