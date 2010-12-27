webtime_net_ua

Антон webtime_net_ua

 
34 годаУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Всю работу выполняю на тестовом сервере.

После корректировок и оплаты - проект переносится на сервер заказчика.

Отзывы заказчиков
rewiaca
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$230
8 баллов
13 лет назад
Сайт для фото-конкурса c СМС-голосованием
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $200
от 31 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Показать все услуги