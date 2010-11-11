Грамотный верстальщик с отзывами (>10) и портфолио

Хорошая, грамотная верстка. Удобная к дальнейшей натяжке на CMS. Возможность небольших доработок после верстки макета. Ваша доступность по рабочим дням. Ищем специалиста для длительного сотрудничества.

XHTML strict, на слоях, js, AJAX, jQuery обязательно. Возможность разбираться в чужой верстке.

IE 7-8 (6 по запросу), FF, Opera, Chrome, Safari

Оплата 1500-3000 руб за 1 (только главная) - 2 (главная + внутренняя) страничный макет. 3-4 макета в месяц. Средний чек - 2000 руб за макет и 2 дня на его верстку.