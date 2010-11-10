Нужен верстальщик.

Здравствуйте В связи с выходом всех отобранных исполнителей (из прошлого проекта http://www.weblancer.net/vacancies/30842.html) на самостоятельный путь Интернет бизнеса, открываю снова вакансию по набору людей для выполнения различного рода рутинной и простой работы (в самый раз начинающим) ...