Нужен верстальщик.

На постоянную, удаленную работу требуется Верстальщик, вебмастер Требования: - адекватность - умение качественно верстать - отличное знание css, html - готовность работать с нашей cms, разбираться в шаблонах - доступность с 10 до 18 по мск – СТРОГОЕ ТРЕБОВАНИЕ Плюсом будет знание ...
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Добрый день коллеги. Ищу верстальщика для совместной работы. Оплата проектная, т.е. есть работа платим, нет не платим. Стоимость зависит от сложности проекта от5 до 50$. Кому интересно оставляйте координаты и примеры Вашей вёрстки.
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