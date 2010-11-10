Нужен верстальщик.

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Добрый день коллеги. Ищу верстальщика для совместной работы. Оплата проектная, т.е. есть работа платим, нет не платим. Стоимость зависит от сложности проекта от5 до 50$. Кому интересно оставляйте координаты и примеры Вашей вёрстки.

13 лет назад
sidoruk2000
Владимир 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
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