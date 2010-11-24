Требуется верстальщик

HTML-версткаЗакрыт11 заявок274 просмотра
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Необходимо сверстать простой макет.

Требования:

- Кросбраузерная верстка(ie6+, safari4+, opera10+, firefox3+).

- Валидная

- Семантичная!

Не хотелось бы увидеть div на параграфе вместо

, набор ссылок вместо

  • на менб и т.д.

    • Макет прикрепил.

    13 лет назад
    ipevgeny
    Евгений 
    36 летУкраина
    15 лет в сервисе
    Был
    2 года назад
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