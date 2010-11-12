Верстальщик

Есть интернет-магазин на phpshop перекроенный под новую верстку. Нужно постоянно что-то менять, переверстывать, верстать новые страницы по предоставленному дизайну при этом связывать все это с системой управления сайтом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется человек из Воронежа для верстки сайтов.
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