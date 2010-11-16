Требуется web-технолог

$1000
HTML-версткаЗакрыт3 заявки249 просмотров
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Для работы над проектом нужен человек с отличными знаниями html, java script,

а также хотя бы средними знаниями одного или нескольких пунктов из списка (перечислено по степени уменьшения значимости):

1. git, mercurial, bazaar

2. django, jinja2, mako

3. cherrypy

4. RoR (Ruby on Rails)

5. jQuery

6. mootools, prototype

Обязательно наличие примеров работ, выполненных с использованием перечисленных технологий!

Работа будет заключаться в прикрутке шаблонов к движку в тесном взаимодействии с программистом.

Оплата за выполненный проект или почасовая, обсуждается отдельно с кандидатом.

13 лет назад
Vikiria
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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