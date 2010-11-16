Необходимо сверстать простой макет. Требования: - Кросбраузерная верстка(ie6+, safari4+, opera10+, firefox3+). - Валидная - Семантичная! Не хотелось бы увидеть div на параграфе вместо , набор ссылок вместо на менб и т.д. Макет прикрепил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В startap требуются молодые, инициативные сотрудники, готовые расти и развиваться вместе с нашим проектом.
Требования: опыт работы 1-3 года; образование незаконченное высшее; возраст от 20 до 40 лет; знание HTML 3.2-4.0 и css 1.0, 2.0; умение работать по готовому PSD шаблону.
Должностные обязанности: верстка страниц; работа с графическим материалом, обработанным дизайнерами; участие в развитии проекта.
Условия работы: полный рабочий день; удаленка; премии и бонусы.
На испытательный срок з/п 30 000 руб.
Резюме высылать на [email protected]
Все вопросы можете задавать или в комментах или в личку.
P.S. Убедительная просьба высылать на почту резюме с пометкой вакансии. Кандидаты которые пишут только свои контакты просто не попадут на собеседование.
- Похожие заказы
- HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется удаленный HTML верстальщик на регулярное сотрудничество по проектам. Требования: Идеальное знание HTML 5 + CSS 3 100% кроссбраузерность, в т.ч. ИЕ 6.5 Отличное знание jQuery (мы используем именно этот фреймворк в наших проектах) Умение верстать грамотную красивую "резину" под ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищется человек из Воронежа для верстки сайтов.HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть интернет-магазин на phpshop перекроенный под новую верстку. Нужно постоянно что-то менять, переверстывать, верстать новые страницы по предоставленному дизайну при этом связывать все это с системой управления сайтом.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Хорошая, грамотная верстка. Удобная к дальнейшей натяжке на CMS. Возможность небольших доработок после верстки макета. Ваша доступность по рабочим дням. Ищем специалиста для длительного сотрудничества. XHTML strict, на слоях, js, AJAX, jQuery обязательно. Возможность разбираться в ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день коллеги. Ищу верстальщика для совместной работы. Оплата проектная, т.е. есть работа платим, нет не платим. Стоимость зависит от сложности проекта от5 до 50$. Кому интересно оставляйте координаты и примеры Вашей вёрстки.HTML-верстка30 заявокЗакрыт13 лет назад
Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: • Вёрстка и интеграция тем для Magento (готовы обучить специфике Magento, если необходимо) Требования: • Не менее 2 летнего опыта работы ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу вебмастера для работы по наполнению сайтов через CMS присланной клиентом информацией (текст/графика). Объем работ нерегулярный, оплата - почасовая (предлагайте свою часовую ставку). Речь не идет о постоянном наполнении новостных ресурсов - есть много различных ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества СРОЧНО требуется дизайнер-верстальщик. Минимальные ребования: - верстка шаблонов Joomla, DLE, OsCommerce, VamShop. - быстрые темпы работыHTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть вакансия для HTML-верстальщика на постоянной основе. В месяц порядка 10 проектов. Оплата попроектная.HTML-верстка29 заявокЗакрыт13 лет назад