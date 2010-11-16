Верстальщик

В startap требуются молодые, инициативные сотрудники, готовые расти и развиваться вместе с нашим проектом.

Требования: опыт работы 1-3 года; образование незаконченное высшее; возраст от 20 до 40 лет; знание HTML 3.2-4.0 и css 1.0, 2.0; умение работать по готовому PSD шаблону.

Должностные обязанности: верстка страниц; работа с графическим материалом, обработанным дизайнерами; участие в развитии проекта.

Условия работы: полный рабочий день; удаленка; премии и бонусы.

На испытательный срок з/п 30 000 руб.

Резюме высылать на [email protected]

Все вопросы можете задавать или в комментах или в личку.

P.S. Убедительная просьба высылать на почту резюме с пометкой вакансии. Кандидаты которые пишут только свои контакты просто не попадут на собеседование.