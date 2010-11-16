HTML верстальщик. Удалённо. В студию.

Ищем фрилансера.

Прочитайте всё подробно:

Желательно из Украины, но не принципиально.

Нужно очень хорошее умение правильно верстать.

Необходимо понимание того, что макеты после вёрстки ещё программируются и поэтому нужно всё делать так, чтобы потом не было проблем.

К коду требования стандартные: все стили в классы и в css файл, всё чисто, с комментариями, семантика.

Обязательно умение работы с jQuery и хорошие возможнсти JS

Умение верстать под все браузеры (шестой ИЕ тоже требуем).

На связи нужно быть каждый день (желательно). Нужно уметь быстро верстать. Обязательное наличие скайпа.

Работой обеспечим.

В среднем 3-7 проектов в месяц.

Оплата в районе 50-150 долларов за сайт (от 3 до 15 страниц).

Макеты обычно не сложные, дизайнеры наши тоже думают о кодерах.

А кодеры должны думать о программистах. ;)

Очень прошу не писать новичков и уже "зажравшихся" специалистов.

Нам нужны светлые головы, которые хотят работать.