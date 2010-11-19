Требуются верстальщики под CMS

Для работы в начинающей студии веб дизайна требуется верстальщики под популярные CMS. Обязательно опыт работы с DLE, Joomla и WordPress, так же наличие портфолио. Цены на заказы дизайнов в студии еще не выставлены, по этому обсудим их со всеми сотрудниками.

Так же нужны дизайнеры, программисты и скриптеры.