Требуются верстальщики под CMS

HTML-версткаЗакрыт2 заявки201 просмотр
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Для работы в начинающей студии веб дизайна требуется верстальщики под популярные CMS. Обязательно опыт работы с DLE, Joomla и WordPress, так же наличие портфолио. Цены на заказы дизайнов в студии еще не выставлены, по этому обсудим их со всеми сотрудниками.

Так же нужны дизайнеры, программисты и скриптеры.

13 лет назад
Wolfak
Артём 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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