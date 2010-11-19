Верстальщик для Joomla

IPark Ventures (г. Одесса) занимается разработкой собственных стартапов (высоконагруженные социальные сети) Сегодня у нас открыта вакансия "верстальщик HTML" Требования: - Хорошие знания JavaScript‚ Ajax - высокий уровень знаний HTML‚ CSS - Опыт блочной и табличной верстки - Верстка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,я дизайнер-график,недавно мне предложили работать над дизайном сайтов.но работать нужно в паре с верстальщиком.
3-4 заказа в неделю,оплата 700 рублей за каждый макет.
icq - 444463330
- Похожие заказы
- $1000HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать простой макет. Требования: - Кросбраузерная верстка(ie6+, safari4+, opera10+, firefox3+). - Валидная - Семантичная! Не хотелось бы увидеть div на параграфе вместо , набор ссылок вместо на менб и т.д. Макет прикрепил.HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
Для работы в начинающей студии веб дизайна требуется верстальщики под популярные CMS. Обязательно опыт работы с DLE, Joomla и WordPress, так же наличие портфолио. Цены на заказы дизайнов в студии еще не выставлены, по этому ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу человека для сотрудничества удаленно Верстка тем для Друпал и Джумла Требуэтся адекватный и ответственный человек писать только в скайп hummer_tHTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Для работы над проектом нужен человек с отличными знаниями html, java script, а также хотя бы средними знаниями одного или нескольких пунктов из списка (перечислено по степени уменьшения значимости): 1. git, mercurial, bazaar 2. django, jinja2, mako 3. cherrypy 4. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем фрилансера. Прочитайте всё подробно: Желательно из Украины, но не принципиально. Нужно очень хорошее умение правильно верстать. Необходимо понимание того, что макеты после вёрстки ещё программируются и поэтому нужно всё ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1500
В startap требуются молодые, инициативные сотрудники, готовые расти и развиваться вместе с нашим проектом. Требования: опыт работы 1-3 года; образование незаконченное высшее; возраст от 20 до 40 лет; знание HTML 3.2-4.0 ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется удаленный HTML верстальщик на регулярное сотрудничество по проектам. Требования: Идеальное знание HTML 5 + CSS 3 100% кроссбраузерность, в т.ч. ИЕ 6.5 Отличное знание jQuery (мы используем именно этот фреймворк в наших проектах) Умение верстать грамотную красивую "резину" под ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищется человек из Воронежа для верстки сайтов.HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть интернет-магазин на phpshop перекроенный под новую верстку. Нужно постоянно что-то менять, переверстывать, верстать новые страницы по предоставленному дизайну при этом связывать все это с системой управления сайтом.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад