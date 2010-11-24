Срочно нужен программист для работы на компанию удаленно. Желательно Украина, но можем рассмотреть и др.варианты.

Нам нужен проффесионал в этом деле, ответственный человек, который будет всегда на связи.

Адекватные цены за Ваши услуги, только послеплата.

ICQ 648602606

[email protected]