Требуется верстальщик

Ищу верстальщика для работы над проектам разной сложности и тематики. Работы достаточно (2-3 проекта в месяц). Оплата сдельная.

Обязательно нужен человек из Днепропетровска, что бы можно было при получении задания лично встретиться и обсудить все нюансы.

Требования:

- css

- html

- javascript + jquery

- понимание чем отличается jpg от png

- умение работать с линейками в макетах (т.е. чётко соблюдать отступы и границы)

- знания php на начальном уровне приветствуются.