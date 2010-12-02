Верстальщик (срочно)

HTML-версткаЗакрытнет заявок108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

Валидная верстка по стандартам HTML 4 (Strict), XHTML, знание особенностей верстки под разные браузеры.

Уверенное владение CSS1 и CSS2. Хорошее знание Javascript (знание особенностей браузеров, ООП, написание своих компонентов),

владение фреймворками jQuery и Prototype.

Базовое владение графическим редактором Adobe PhotoShop.

Дополнительными преимуществами будет знание XML+XSL(T), а также стандартов HTML5.

Опыт работы менее 3-х лет и наличие портфолио - обязательно.

Обязанности:

Нарезка макета дизайна на графические элементы.

Блочная верстка шаблонов(xslt) на основании макетов.

Создание динамично изменяющихся элементов страницы (javascript+ajax)

Условия:

Полный рабочий день, с 10 до 19 часов, с понедельника по пятницу.

Работа в офисе (!), 7 минут пешком от м.Савеловская (Дмитровская)

Было бы великолепно, если бы кандидат мог приступить к работе в ближайшие дни.

13 лет назад
UlmFamily
Ольга 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • HTML-верстальщик

    $1000

    IPark Ventures (г. Одесса) занимается разработкой собственных стартапов (высоконагруженные социальные сети) Сегодня у нас открыта вакансия "верстальщик HTML" Требования: - Хорошие знания JavaScript‚ Ajax - высокий уровень знаний HTML‚ CSS - Опыт блочной и табличной верстки - Верстка ...

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются верстальщики под DLE

    Для работы в начинающей студии веб дизайна требуется верстальщики под DataLife Engine. Обязательно опыт работы, так же наличие портфолио. Цены на заказы дизайнов в студии еще не выставлены, по этому обсудим их со всеми сотрудниками. Так ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужен программист

    Срочно нужен программист для работы на компанию удаленно. Желательно Украина, но можем рассмотреть и др.варианты. Нам нужен проффесионал в этом деле, ответственный человек, который будет всегда на связи. Адекватные цены за Ваши услуги, только послеплата. ICQ 648602606 [email protected]

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен верстальщик

    Для постоянной работы нужен верстальщик. Очень желательно знание ЦМС систем: joomla, drupal и другие известные системы. Желательно их знание, а не обязательно. Необходимые качества: наличие мобильного номера, оперативность работы, не дорогие цены. Заказы есть постоянно. Пишем тут. Указывайте ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстальщик

    Ищу верстальщика для работы над проектам разной сложности и тематики. Работы достаточно (2-3 проекта в месяц). Оплата сдельная. Обязательно нужен человек из Днепропетровска, что бы можно было при получении задания лично встретиться и обсудить все нюансы. Требования: - ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик для Joomla

    $50

    Здравствуйте,я дизайнер-график,недавно мне предложили работать над дизайном сайтов.но работать нужно в паре с верстальщиком. 3-4 заказа в неделю,оплата 700 рублей за каждый макет. icq - 444463330

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются верстальщики под CMS

    Для работы в начинающей студии веб дизайна требуется верстальщики под популярные CMS. Обязательно опыт работы с DLE, Joomla и WordPress, так же наличие портфолио. Цены на заказы дизайнов в студии еще не выставлены, по этому ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстальщик

    Ищу человека для сотрудничества удаленно Верстка тем для Друпал и Джумла Требуэтся адекватный и ответственный человек писать только в скайп hummer_t

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется web-технолог

    $1000

    Для работы над проектом нужен человек с отличными знаниями html, java script, а также хотя бы средними знаниями одного или нескольких пунктов из списка (перечислено по степени уменьшения значимости): 1. git, mercurial, bazaar 2. django, jinja2, mako 3. cherrypy 4. ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад