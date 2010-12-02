Верстальщик (срочно)

Требования:

Валидная верстка по стандартам HTML 4 (Strict), XHTML, знание особенностей верстки под разные браузеры.

Уверенное владение CSS1 и CSS2. Хорошее знание Javascript (знание особенностей браузеров, ООП, написание своих компонентов),

владение фреймворками jQuery и Prototype.

Базовое владение графическим редактором Adobe PhotoShop.

Дополнительными преимуществами будет знание XML+XSL(T), а также стандартов HTML5.

Опыт работы менее 3-х лет и наличие портфолио - обязательно.

Обязанности:

Нарезка макета дизайна на графические элементы.

Блочная верстка шаблонов(xslt) на основании макетов.

Создание динамично изменяющихся элементов страницы (javascript+ajax)

Условия:

Полный рабочий день, с 10 до 19 часов, с понедельника по пятницу.

Работа в офисе (!), 7 минут пешком от м.Савеловская (Дмитровская)

Было бы великолепно, если бы кандидат мог приступить к работе в ближайшие дни.