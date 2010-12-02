Верстальщик (срочно)

IPark Ventures (г. Одесса) занимается разработкой собственных стартапов (высоконагруженные социальные сети) Сегодня у нас открыта вакансия "верстальщик HTML" Требования: - Хорошие знания JavaScript‚ Ajax - высокий уровень знаний HTML‚ CSS - Опыт блочной и табличной верстки - Верстка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Валидная верстка по стандартам HTML 4 (Strict), XHTML, знание особенностей верстки под разные браузеры.
Уверенное владение CSS1 и CSS2. Хорошее знание Javascript (знание особенностей браузеров, ООП, написание своих компонентов),
владение фреймворками jQuery и Prototype.
Базовое владение графическим редактором Adobe PhotoShop.
Дополнительными преимуществами будет знание XML+XSL(T), а также стандартов HTML5.
Опыт работы менее 3-х лет и наличие портфолио - обязательно.
Обязанности:
Нарезка макета дизайна на графические элементы.
Блочная верстка шаблонов(xslt) на основании макетов.
Создание динамично изменяющихся элементов страницы (javascript+ajax)
Условия:
Полный рабочий день, с 10 до 19 часов, с понедельника по пятницу.
Работа в офисе (!), 7 минут пешком от м.Савеловская (Дмитровская)
Было бы великолепно, если бы кандидат мог приступить к работе в ближайшие дни.
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