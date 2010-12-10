Уважаемые фрилансеры!

Молодой веб-сдудии требуется верстальщик, который может валидно и кроссбраузерно верстать дизайны сайтов и их элементов.

Обязательные качества: адекватность, исполнительность, вежливость, желание работать и зарабатывать.

Требования к знаниям:

- Отличное знание HTML и CSS;

- Знание JS (jquery) (незначительные правки в случае необходимости);

- Владение графическими пакетами Adobe Photoshop и Corel Draw;

Дополнительный плюс (но не обязательный) если верстальщик с Украины – для быстрой связи по телефону.

Связаться со мной можно по icq: 608498129 или написав на email: [email protected]

Для примера оцените, сколько будет стоить верстка приложенного дизайна, каковы сроки выполнения этого проекта.

В заявке укажите ссылку на портфолио.

Всего наилучшего!