Веб-программист в компанию

Требования: Опыт от 2-х лет; Отличное знание HTML и CSS; Знание JS (jquery) (небольшие правки); Владение графическими пакетами и программами верстки; Знания особенностей различных браузеров (Кроссбраузерная верстка). Личные качества: Ответственность, хорошая самоорганизация, целеустремленность, ...
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Меня зовут Денис Куликов, я работаю в компании «АЛБ Плюс». Наша компания занимается развитием бизнеса наших клиентов, используя инструменты и возможности, которыми располагает сеть Интернет. В этом бизнесе мы не новички, хорошо знаем рынок и свое дело.
Самой интересной частью нашей работы, на мой взгляд, является процесс создания сайта. Весь процесс можно разделить на следующие этапы:
• верстка макета сайта;
• подготовка программной среды или движка (CMS) ;
• интеграция макета в программную среду;
• программирование сайта согласно техническому заданию;
• тестирование и отладка готового продукта.
Я бы хотел пригласить вас в ряды сотрудников нашей компании на очень хороших и выгодных для обеих сторон условиях, о которых я расскажу чуть ниже. Мы уверены, что каждый человек гениален от природы и готовы способствовать раскрытию талантов наших сотрудников.
Если вы в этом деле новичек, но очень хотите работать с нами и вам интересна отрасль интернет-технологий – у нас к вам есть предложение, от которого вы не сможете отказаться! Конечно придется постараться – но поверьте, оно того стоит. Если у вас есть опыт, пусть даже небольшой, в программировании, мы готовы помочь вам достичь уровня 1 (Верстальщик макетов.) с последующим трудоустройством в нашу компанию.
Итак, что представляет собой карьера IT специалиста в компании «АЛБ Плюс». Мы условно разбили ее на уровни. С достижением каждого уровня растет ваш профессионализм, расширяется круг ваших возможностей и увеличивается ваш ежемесячный доход. Рассмотрим эти уровни.
Уровень 1. Верстальщик макетов.
Это самый базовый уровень, необходимо знать и уметь применять на практике HTML+CSS, JavaScript(jQuery). Средняя скорость верстки макета - 2 рабочих дня. Оклад для специалиста на таком уровне - 5 000 рублей.
Уровень 2. Интегратор CMS.
Установка и настройка системы и модулей. Интеграция макета в CMS. Работа с CCK и Views (Drupal). Средняя скорость интеграции в рамках одного проекта - 5 рабочих дней. Оклад - 8 000.
Уровень 3. Программист PHP.
Базовые навыки программирования на PHP. Работа с Drupal API. Создание собственных модулей. Оклад от 15 000 рублей. Прекрасные возможности роста оклада на данном уровне за счет приобретения новых навыков! Премии за скорость без потери качества, за качественное применение новых знаний, за освоение новых продуктов и прочее.
Уровень 4. Руководитель проектов.
Навыки переговоров и работы с клиентами. Составление ТЗ. Контроль качества и сроков исполнения работы. Изучение рынка. Способность анализировать. Нести ответственность за принятие своих решений. Оклад от 25 000 рублей.
Дальнейший карьерный рост сотрудника обсуждается индивидуально, когда он достиг уровня руководителя проектов и на практике неоднократно подтвердил его. Перспектива неограниченна!
Предпринимательство.
Да, многие IT-специалисты задумываются об организации своей фирмы, у единиц получается построить успешное предприятие. Видимо работают механизмы естественного отбора. Что предлагаем мы? Каждый наш сотрудник – просто обязан быть предпринимателем. Находясь на одном уровне (например верстальщик) необходимо предпринимать чтобы вырасти до следующего (например интегратор CMS), на каждом уровне необходимо предпринимать чтобы расти. Овладев навыками уровня 3-4, вы уже опытный предприниматель, да еще и вооруженный нашей всесторонней поддержкой! На уровне 4 и выше мы готовы обсуждать с вами совместные проекты и воплощать их в жизнь! Хотите собственный бизнес? Добро пожаловать в наш круг предпринимателей, мы готовы делиться опытом и знаниями! Но сначала докажите своими делами что ваше «хочу» подкреплено вашими «могу».
Приглашаем вас! Спасибо за внимание!
Обращаться по телефонам – 8-982-311-43-65, 8-922-70-10-222, по ICQ: 238-911-883, 398-957-840
ООО «Аналитическая Лаборатория Бизнеса Плюс» www.albplus.ru
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