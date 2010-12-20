Необходим специалист блочной верстки

HTML-версткаЗавершен9 заявок258 просмотров
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Необходим специалист блочной верстки, работа удаленная.

Важно: качественный результат выполненный в срок.

PS: в качестве образца прошу высылать выполненый пример вестки страницы "контактная форма" :

[логотип]

Имя [поле ввода]

Фамилия [поле ввода]

Телефон [поле ввода]

е-mail [поле ввода]

----------------------------

[Отправить Сообщение]

Ширина формы - 800px.

Сайт должен быть отцентрирован и валиден в IEx, FF, Opera, Chrome, Safari.

На background должна быть большая картинка (1500x1500px).

Footer должен быть всегда прибит к низу страницы.

Укажите сколько времени заняло данное задание.

PPS: тестовое задание не оплачивается.

13 лет назад
IT-Gears
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Owlanna
Анна 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
13 лет назад
$20
Работа выполнена на высочайшем уровне!
Приятно работать, четкое задание и быстрая оплата. Надеюсь на продолжение. :)
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