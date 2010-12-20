Необходим специалист блочной верстки

Срочно нужен программист для работы на компанию удаленно. Желательно Украина, но можем рассмотреть и др.варианты. Нам нужен проффесионал в этом деле, ответственный человек, который будет всегда на связи. Адекватные цены за Ваши услуги, только послеплата. ICQ 648602606 [email protected]