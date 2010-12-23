IT-Gears

Сергей IT-Gears

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Owlanna
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Необходим специалист блочной верстки
Приятно работать, четкое задание и быстрая оплата. Надеюсь на продолжение. :)
Работа выполнена на высочайшем уровне!
Ответный отзыв