Есть несколько детских образовательных игр для детей 3-5 лет. Все по подобному принципу - собрать пазл. Необходимо создать красивые презентабельные ролики для этих игр.
- Видеомонтаж11 заявокЗакрыт7 лет назад
примеры хорошего видео: https://youtu.be/4pcisUEJ5lk https://www.youtube.com/watch?v=Su0xXNhB2Ew Пожалуйста приводите примеры только своих работ.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
В существующую админку (Kohana) добавить: - drag & drop загруженных картинок - задание title для каждой картинкиВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $300
Необходим специалист блочной верстки, работа удаленная. Важно: качественный результат выполненный в срок.HTML-верстка50 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо: - опыт использования MVC фреймворков - опыт написания Ajax-запросов - знание HTML5/CSS3 Бонус: умение создавать WordPress шаблоны Проект минимум на 2 месяца, с возможностью постоянной ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим специалист блочной верстки, работа удаленная. Важно: качественный результат выполненный в срок. PS: в качестве образца прошу высылать выполненый пример вестки страницы «контактная форма»: ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходима консультация специалиста по интеграции Paypal express checkout. От вас нужен пример своего сайта где эта система уже реализована.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим специалист блочной верстки, работа удаленная. Важно: качественный результат выполненный в срок. PS: в качестве образца прошу высылать выполненый пример вестки страницы "контактная форма" : [логотип] ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад