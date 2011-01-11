Web Design, портфолио по требованию заказчика
• Responsive Web Design
• HTML5, CSS3
• Mobile Device Compatibility
• Direction RTL
• Email template
• CSS Grids - 960 Grids, 1140px Grid, Bootstrap, ....
• Retina display
• Cross-browser
• Table-less coding
• Header/Footer Stretch
• Fixed, flexible markup
• Pixel Perfect
• Footer at Bottom
• W3C Valid Shorthand and Optimized CSS
• SSI templates
• CSS Reset Eric Meyer, CSS Reset YUI
• Non-web fonts: Cufon, sIFR, @font-face, typeface
• Print version css
• CMS
• Microformats
• Web Accessibility
• WYSIWYG Dreamweaver
• Section 508 Compliance
• Resizable Fonts
• SEO Semantic Coding
• Optimized for Load Speed
• Drop-down menu (one-level, multi-level)
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
13 лет назад
Професиональная верстка, все работа сделана в срок. Спасибо за оперативность и качество! Планирую дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплата по договоренности, четко и в срок.
$50
10 баллов
13 лет назад
С Анной работали впервые. Впечатления более чем положительные. Девушка профессионал. Теперь консультируюсь постоянно. Анна, спасибо.
Ответный отзыв
работать можно, но задерживает оплату
$20
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена на высочайшем уровне!
$40
10 баллов
13 лет назад
Когда уже пропала надежда встретить действительно адекватного опытного профессионала верстальщика на всем сервисе, встретилась Анна. Большое портфолио, уверенное знание верстки и полное понимание SEO. Работа выполнена на 100%, с первого раза без замечаний и корректировок. Доволен. Оценка 10 из 10.
$20
10 баллов
13 лет назад
Отличная быстрая работа. Особенно понравилось оформление и применение библиотечных js для реализации юзабилити и интерфейса. Делаем с Анной уже не первый проект и планируем сотрудничать дальше.