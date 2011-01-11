Owlanna

Анна Owlanna

 
37 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Web Design, портфолио по требованию заказчика

• Responsive Web Design

• HTML5, CSS3

• Mobile Device Compatibility

• Direction RTL

• Email template

• CSS Grids - 960 Grids, 1140px Grid, Bootstrap, ....

• Retina display

• Cross-browser

• Table-less coding

• Header/Footer Stretch

• Fixed, flexible markup

• Pixel Perfect

• Footer at Bottom

• W3C Valid Shorthand and Optimized CSS

• SSI templates

• CSS Reset Eric Meyer, CSS Reset YUI

• Non-web fonts: Cufon, sIFR, @font-face, typeface

• Print version css

• CMS

• Microformats

• Web Accessibility

• WYSIWYG Dreamweaver

• Section 508 Compliance

• Resizable Fonts

• SEO Semantic Coding

• Optimized for Load Speed

• Drop-down menu (one-level, multi-level)

HTMLCSSBootstrap
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Eden930
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Верстка HTML страницы
Професиональная верстка, все работа сделана в срок. Спасибо за оперативность и качество! Планирую дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик. Оплата по договоренности, четко и в срок.
Ответный отзыв
svfedorof
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Верстка сайта, макет в CDR
С Анной работали впервые. Впечатления более чем положительные. Девушка профессионал. Теперь консультируюсь постоянно. Анна, спасибо.
работать можно, но задерживает оплату
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IT-Gears
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Необходим специалист блочной верстки
Работа выполнена на высочайшем уровне!
Приятно работать, четкое задание и быстрая оплата. Надеюсь на продолжение. :)
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vladimir_st
Владимир 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Верcтка макета
Когда уже пропала надежда встретить действительно адекватного опытного профессионала верстальщика на всем сервисе, встретилась Анна. Большое портфолио, уверенное знание верстки и полное понимание SEO. Работа выполнена на 100%, с первого раза без замечаний и корректировок. Доволен. Оценка 10 из 10.
Приятно работать, четкое задание и быстрая оплата. Надеюсь на продолжение. :)
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denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Сверстать кроссбраузерно
Отличная быстрая работа. Особенно понравилось оформление и применение библиотечных js для реализации юзабилити и интерфейса. Делаем с Анной уже не первый проект и планируем сотрудничать дальше.
Приятно работать, четкое задание и быстрая оплата. Надеюсь на продолжение. :)
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