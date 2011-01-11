Когда уже пропала надежда встретить действительно адекватного опытного профессионала верстальщика на всем сервисе, встретилась Анна. Большое портфолио, уверенное знание верстки и полное понимание SEO. Работа выполнена на 100%, с первого раза без замечаний и корректировок. Доволен. Оценка 10 из 10.