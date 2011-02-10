Ищется специалист, хорошо знающий html и php. Необходимо поправить верстку и внести мелкие изменения в шаблоны сайта, работающего на Диафан.ЦМС ЦМС достаточно простая. Сайт http://skprofkomplekt. 1) Исправить проблему ...
Верстка сайта, макет в CDR
Добрый день. Есть проект. Макет от дизайнера в CDR. 6 типовых страниц - http://dl.dropbox.com/u/587299/site.cdr
Посмотрите пожалуйста и дайте оценку работе. Вместе с оценкой так же укажите сроки работы.
Спасибо.
Оплата ЯД или WebMoney.
Выбранный исполнитель
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