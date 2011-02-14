Верстка html сайта + несколько форм на jquery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок264 просмотра

ТЗ по ссылке http://dl.dropbox.com/u/1008628/tz-bigfoot.zip

HTMLjQuery
14 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

WooDFox
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$150
7 дней
Работа выполнена быстро, качественно и местами даже лучше и функциональнее чем было заявлено в ТЗ. Будем работать дальше.
Отличный заказчик, приятно работать! Продолжим сотрудничество!

Заявки фрилансеров

WooDFox
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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