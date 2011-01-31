Заменить фотографии в баннере

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок257 просмотров

Заменить 6 фотографий и 6 ссылок в баннере. фотки нужно взять из псд. Обязательна связь по скайпу. Мой скайп BrndCrte

14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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