Добрый день. Есть в наличии PSD макет. Необходимо сверстать из него html+javascript+css Большинство работы в стилизации javascript компонентов следующих библиотек: Prototype Flotr Humble ...
Заменить фотографии в баннере
Заменить 6 фотографий и 6 ссылок в баннере. фотки нужно взять из псд. Обязательна связь по скайпу. Мой скайп BrndCrte
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