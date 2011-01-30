Требуется сделать сайт по готовому дизайну (psd)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок227 просмотров

Требуется сделать сайт по готовому дизайну (psd) на Joomla версии 1.5.

Условия:

- Есть готовый дизайн в psd.

- Требуется сделать сайта на Joomla

- Сайт содержит всего 5-8 страниц.

- Контентом сайтом заполнять не надо

Тематика сайта:

- представитель косм.линии Avon

Сроки:

- 3-4 дня

Оплата:

- либо безналом либо через любую систему мгновенных переводов (Контакт, Мигом и т.п.)

Бюджет:

- 1000 руб.

Кому интересно данное предложение могу выслать дизайн-макет.

Joomla
14 лет назад
Gold_masha3
Сальцина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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