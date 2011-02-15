Макет- www.doktorcomp.ru/1.jpg Комментарии к заданию: Вот макет ( www.doktorcomp.ru/1.jpg), хочу в итоге получить готовый шаблон Joomla. Бюджет: 50$ Все вопросы в аську 705617. на край сюда ...
Нужна вёрстка+возможно флеш
Доброго времени суток дорогие фрилансеры!
Нам нужен верстальщик(флешер+) на пару проектов,возможно долгосрочное сотрудничество(всё зависит от вашего таланта и ваших цен).
На данный момент нужна вёрстка(указывайте сроки и бюджет).
Просим студиям и агентствам не отнимать своё и наше время.У нас много заказов и мы не успеваем поэтому на данный момент и понадобился исполнитель.
В icq & skype & e-mail просьба не ломиться!
Мы сами дадим вам знать.
Вёрстка под все браузеры без ошибок.
С Уважением, Elementur Design Studio
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