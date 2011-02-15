Нужна вёрстка+возможно флеш

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок217 просмотров

Доброго времени суток дорогие фрилансеры!

Нам нужен верстальщик(флешер+) на пару проектов,возможно долгосрочное сотрудничество(всё зависит от вашего таланта и ваших цен).

На данный момент нужна вёрстка(указывайте сроки и бюджет).

Просим студиям и агентствам не отнимать своё и наше время.У нас много заказов и мы не успеваем поэтому на данный момент и понадобился исполнитель.

В icq & skype & e-mail просьба не ломиться!

Мы сами дадим вам знать.

Вёрстка под все браузеры без ошибок.

С Уважением, Elementur Design Studio

14 лет назад
shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранные исполнители

Masterix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Александр справился на все 10 баллов.Очень грамотный профессионал в своём деле.Приятен в общении.Цена и качество более чем приятно.Спасибо
Отличный заказчик. ВСЕГДА вежлив, даже если что-то идет не так или нужно повторить сказаное. Советую. Не обманывает и все понимает. Очень надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
An_Life
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Андрей очень хороший профессионал в своём деле.Сделал всё быстро,качественно.Работой остались довольны.Рекомендую как ответственного исполнителя.Спасибо!
Приятное сотрудничество. Конкретно поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую, как надежного заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Masterix
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
An_Life
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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