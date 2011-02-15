Нужна вёрстка+возможно флеш

Доброго времени суток дорогие фрилансеры!

Нам нужен верстальщик(флешер+) на пару проектов,возможно долгосрочное сотрудничество(всё зависит от вашего таланта и ваших цен).

На данный момент нужна вёрстка(указывайте сроки и бюджет).

Просим студиям и агентствам не отнимать своё и наше время.У нас много заказов и мы не успеваем поэтому на данный момент и понадобился исполнитель.

В icq & skype & e-mail просьба не ломиться!

Мы сами дадим вам знать.

Вёрстка под все браузеры без ошибок.

С Уважением, Elementur Design Studio