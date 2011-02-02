Верстка из псд в хтмл

$17
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок194 просмотра

Здравствуйте

Необходимо сверстать из псд в хтмл

главная и внутренняя, отличается только центральной частью

Макет простой

бюджет 500 руб

Оплата по факту

В личку не надо писать

14 лет назад
pabe
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$17
1 день
Прекрасно выполнена работа! Всем рекомендую! Все четко в срок.
Отличный заказчик. Впечатления от сотрудничества только положительные. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

tanuxa01
Татьяна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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