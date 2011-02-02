Макет- www.doktorcomp.ru/1.jpg Комментарии к заданию: Вот макет ( www.doktorcomp.ru/1.jpg), хочу в итоге получить готовый шаблон Joomla. Бюджет: 50$ Все вопросы в аську 705617. на край сюда ...
Верстка из псд в хтмл
Здравствуйте
Необходимо сверстать из псд в хтмл
главная и внутренняя, отличается только центральной частью
Макет простой
бюджет 500 руб
Оплата по факту
В личку не надо писать
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