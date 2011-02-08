Требуется верстальщик сверстать 5 страниц, макеты уже готовы. Сроки 2-3 дня.
Шаблон Джумла.
Нужно сверстать и натянуть на движок Joomla 1.5 (создать установочный шаблон).
Пишем цены и сроки.
Макет главной http://www.weblancer.net/users/maxlapteff/portfolio/1108695.html#item. Диз резинка.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер! надо шаблон под джумлу сделать, сам дизайн сайта есть, настроить джумлу,видоизменить стандартные модули к джумле на пхп что б работали правильно!сколько будет стоить?дизайн не сложный! пишем только в проект, ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно убрать ошибку при изображении в ИЕ, http://911.sidoruk2000.colocall.com/ верхняя шапка меню улетает вверх. Жду предложений.Завершен14 лет назад
Есть дизайн сайта в PSD - нужно сделать верстку на HTML.Завершен14 лет назад
Сайт: www.maketoff.net 1. Необходимо переделать шаблон на резиновый, в разделе "Наши работы" сделать по примеру http://demo.imagecms.net/gallery 2. Рассматриваются так же предложения по переносу на другой движок, изменению дизайна - ...Завершен14 лет назад
- $100
Нужно наверстать и привязать шаблон к джумле Шаблон стандартный. Фиксированого размера. Сроки 2дня. Цена 100 у.е. Более подробнее в личке.Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо сверстать сайт по готовым PSD макетам. 5-6 страниц в PSD формате. От вас предложения и сроки. Предложения рассматриваются только из Беларуси, предпочтительно Минск.Завершен14 лет назад
Необходимо будет сверстать и натянуть страницы сайт на СMS (Jommla или что-то другое), при необходимости подключить и настроить модули (бегущая строка новостей и т.д.) Предположительное количество страниц - 30 Шаблоны ...Закрыт14 лет назад
- $30
Здравствуйте. Необходимо сверстать PSD макета на CMS DLE 9.2 под все браузеры, не применять дефолтные имена css Оплата по факту. Обращаться по ICQ 947635HTML-верстканет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется переделать дизайн с 10 сайтов и сделать из них шаблоны по определённому ТЗ (для уникальной CMS), работа для верстальщиков, знающих HTML и CSS . Конкретнее: Имеется собственная CMS с универсальной структурой и синтаксисом ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад