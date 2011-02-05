Внести изменения

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки202 просмотра

Сайт: www.maketoff.net

1. Необходимо переделать шаблон на резиновый, в разделе "Наши работы" сделать по примеру http://demo.imagecms.net/gallery

2. Рассматриваются так же предложения по переносу на другой движок, изменению дизайна - НО БЕЗ Изменения структуры

14 лет назад
niv
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$150
3 дня
Мне понравилось работать с Денисом, проект был выполнен быстро (в рамках технического задания), продолжаю с ним сотрудничать, по внесению еще изменений на сайт. Денис готов проконсультировать по вопросам работы на предложенной им системы управления сайтом. Искренне желаю Денису успехов в работе и больше новых клиентов!!!
Работал с Игорем по верстке и переносу сайта на новую cms. Проблем с Игорем небыло, он сразу рассказал то что нужно получить в итоге, сотрудничеством остался доволен, оплату получил без задержек и в полном объеме. Удачи!

Заявки фрилансеров

fil-den_92
Денис 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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