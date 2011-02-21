Верстка сайта по PSD макетам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок301 просмотр

Необходимо сверстать сайт по готовым PSD макетам.

5-6 страниц в PSD формате.

От вас предложения и сроки.

Предложения рассматриваются только из Беларуси, предпочтительно Минск.

14 лет назад
new-innovation
Валерьевич 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
Спасибо Александру. Работа сделана отлично. Будем сотрудничать.
Как всегда четко поставленная задача и оплата без задержек. Будем продолжать сотрудничество с Николаем.

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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