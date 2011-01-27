Верстка сайта на основе готового дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок279 просмотров

Необходимо будет сверстать и натянуть страницы сайт на СMS (Jommla или что-то другое), при необходимости подключить и настроить модули (бегущая строка новостей и т.д.)

Предположительное количество страниц - 30

Шаблоны psd будут предоставленны

Принципиальную схему сайта см. в приложенном пдф файле.

14 лет назад
rizvan
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$200
4 дня

Заявки фрилансеров

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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