Приватно для weberix (верстка 3 страниц)

$110
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка136 просмотров

В аське списались. Обо всем договорились. Надо сверстать еще 3 страницы.

14 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

weberix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Все отлично. Работаем уже постоянно.
Сработались) Все отлично

Заявки фрилансеров

weberix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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