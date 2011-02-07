Приватно для weberix (верстка 3 страниц)

Нужно сверстать макет согласно ТЗ К сожалению, исходника на фотошопе нет, верстать придется вот с этого источника: http://cms.template-help.com/osc_32411/index.php с незначительными изменениями, которые оговорены в ТЗ. Верстка нужна компактная, кроссбраузерная, ...