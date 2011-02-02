HTM-верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок291 просмотр

Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн для сайта (главная + несколько внутренних,различия минимальные)

По всем стандартам:

Обязательные требования:

1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари.

2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше).

3.Валидная и сео оптимизированная верстка.

4.Совпадение с макетами должно быть 100 %

5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов) Приоритет Куфону .

Нужно верстать дивами!

Меню лучше делать на чистом ксс !

Срок: до понедельника !

Жду Ваших ссылка на файл ai,там все страницы (Адоб иллюстратор) !

Ссылка для скачивания файла: Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/21575513

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

ValeraI
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Профессионал своего дела ! Оперативно и Качественно ! Спасибо Валерий ! Буду обращаться !
Очень понравилась совместная работа. Всегда на связи, все вовремя: и предоставление материалов, и комментарии по макетам и оплата по их принятию. Очень советую, просто приятно работать.

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ValeraI
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад