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Завершен9 заявок328 просмотров

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14 лет назад
talex_80
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$6
1 день
Работа была сделана в срок, без замечаний!!!
Алексей грамотно поставил задачу, уточнил все нюансы. С оплатой проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад