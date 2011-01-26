Верстка под PrestaShop

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходима переверстка сайта http://queenflowers.ru/ - над сайтом работало несколько верстальщиков, поэтому будет проще сверстать с нуля, чем править ошибки в чужом коде.

Пишите Ваши предложения, если сотрудничество будет успешным, предложу верстку под Престу для другого сайта.